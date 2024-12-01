Днепр, Харьковские Соколы и Ровно пробились в Финал четырех Кубка Украины Favbet, Черкасские Мавпы присоединились к ним как «лаки-лузер»

Решающая стадия Кубка состоится весной 2025 года

Сегодня, 1 декабря, состоялись матчи 1/4 финала Кубка Украины Favbet сезона 2024/25. Днепр дома не оставил шансов Киев-Баскету (93:62), Харьковские Соколы на выезде одолели Черкасских Мавп (61:58), а БК Ровно на своей площадке дожал в овертайме Старый Луцк (87:74).

Действующий чемпион похоронил интригу уже к середине встречи, когда повел 49:26, а дальше сыграл на классе и даже довел дело до разгрома. Пять игроков в составе победителя набрали 10+ очков, а самым результативным (19) стал Игорь Дубоненко. Михаил Горобченко записал на свой счет 13 передач.

Единственный представитель Высшей лиги на этой стадии неожиданно переиграл, да еще на чужом поле, не последнюю команду элиты. Матч в Черкассах ознаменовался равной борьбой с переменной инициативой. Две четверти завершились со скромным счетом 28:27 в пользу хозяев, но вторую половину немного увереннее провели Соколы, добившиеся небольшого преимущества и сумевшие его удержать. На площадке не было равных лидеру харьковчан Дмитрию Мартынову — 26 очков.

Наконец, Ровно и Луцку для выяснения сильнейшего понадобился овертайм. Основное время принесло ничью 70:70 — при этом гости, уступавшие всю игру, совершили камбек в последней четверти. Но в овертайме ровенчане (30 очков + 9 подборов от Рода Брауна) смели соперников с родной площадки и не дали им шанса зацепиться за Финал четырех даже в качестве «лаки лузера».

В итоге четвертым полуфиналистом сезона стали Черкасские Мавпы, которые свой матч четвертьфинальной стадии проиграли с наименьшим счетом.

Полуфинальные пары будут сформированы позднее посредством жребия. Сам Финал четырех состоится весной 2025 года.

Кубок Украины Favbet. 1/4 финала

Днепр — Киев-Баскет — 93:62 (23:15, 26:11, 26:18, 18:18)

Черкасские Мавпы — Харьковские Соколы — 58:61 (12:18, 16:9, 16:22, 14:12)

БК Ровно — Старый Луцк — 87:74 ОТ (18:14, 21:19, 17:15, 14:22, 17:4)

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