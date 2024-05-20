Два одноклубники з еліти ЧУ стали лідерами Молодіжної ліги за всіма основними статистичними показниками

З 10 по 16 травня у Пущі-Водиці та Южному відбувалися матчі групових етапів Молодіжної ліги – короткотривалого змагання під егідою ФБУ для баскетболістів до 21 року. У турнірі взяли участь чимало представників Суперліги, які підсилили команди свого міста або колишні клуби.

Гравці «Запоріжжя» Ілля Дмитренко та Андрій Величко приєдналися до молодіжного складу біло-зелених і допомогли команді здобути розгромні перемоги. 100:59 над київським «PLAYMAKER», 127:64 над харківським «Політехніком» та 139:53 над бахмутським «КЗ ДОСФКСП».

Гравці Суперліги провели надрезультативні зустрічі та стали лідерами змагання за всіма основними статистичними показниками за підсумком етапу.

Ілля Дмитренко був найкращим за набраними очками (28,3), підбираннями (15,7), ефективністю (47,3) і блоками (5,3).

Андрій Величко перевершив усіх за передачами (6,7) та перехопленнями (4,3). Усі цифри, авжеж, у середньому за матч.

Наступний етап відбудеться наприкінці травня у форматі Фіналу восьми, де всі учасники турніру зіграють плей-оф. Пари сформують залежно від результатів групового раунду.

Фото: ФБУ

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