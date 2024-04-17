Сакраменто с Лэнем пробился в финал плей-ин НБА

Кингз сыграют с Нью-Орлеан Пеликанс

В ночь на 17 апреля состоялись два матча 1/2 финала плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Западной конференции.

Сакраменто Кингз с украинцем Алексеем Лэнем обыграл Голден Стэйт Уорриорз — 118:94 — и пробился в финал плей-ин. На счету Лэня — больше восьми минут на площадке, за которые он набрал четыре подбора и один ассист.

В другой паре Лос-Анджелес Лейкерс с феерическими показателями ЛеБрона Джеймса победил Нью-Орлеан Пеликанс — 110:106. В первом раунде плей-офф Лейкерс сыграют с Денвер Наггетс.

Кингз Лэня за выход в плей-офф сразятся с Пеликанс. Для Голден Стэйт сезон завершен. Сегодня ночью своим матчи плей-ин проведут четыре франшизы Восточной конференции.

НБА. Западная конференция. Плей-ин. Полуфинал

Нью-Орлеан Пеликанс — Лос-Анджелес Лейкерс — 106:110 (34:26, 16:34, 26:23, 30:27)

Сакраменто Кингз — Голден Стэйт Уорриорз — 118:94 (31:22, 23:28, 37:26, 27:18)

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