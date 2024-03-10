Днепр обыграл Прометей и выиграл Кубок Украины по баскетболу

Лучшим игроком матча стал Закурдаев с 22 очками

Днепр в напряженном матче с минимальным счетом обыграл Прометей и стал обладателем Кубка Украины по баскетболу-2024.

Стартовая четверть прошла при преимуществе лидера Суперлиги FAVBET. Во второй десятиминутке Прометей прибавил и добился ничейного счета по итогу половины игры — 30:30.

Днепр прибавил в третьей четверти и сумел добиться преимущества в 10 очков. Главная драма развернулась в последние минуты. Команда Александра Пащенко совершила рывок и сумела сократить разрыв до минимума. Мог состояться красивый камбек, но баззер Игоря Климова с центра площадки цели не достиг.

Днепр стал обладателем Кубка Украины пятый раз в своей истории.

Кубок Украины по баскетболу 2023/24. Финал

Прометей — Днепр — 64:65 (8:16, 22:14, 16:27, 18:8)

Прометей: Климов (13 + 5 подборов + 3 передачи), Клевзуник (12 + 9 подборов), Головчик (12 + 4 передачи), Клебан (9 + 4 подбора), Шавгаров (8 + 3 передачи), Бублик (6), Н. Безима (2), М. Безима (2)

Днепр: Закурдаев (22), Конев (9 + 6 подборов), Горобченко (8 + 3 передачи), Бондарчук (7), Дубоненко (6), Вильховецкий (5), Тимофеенко (4), Колдомасов (2), Сипало (2)

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