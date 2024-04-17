Барселона не прошла квалификацию на клубный чемпионат мира 2025. Обновлённый список участников

В Европе осталось разыграть лишь одну путёвку

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16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. "Барселона" потерпела разгромное поражение от "ПСЖ" (1:4), а "Атлетико" на выезде уступил дортмундской "Боруссии" со счётом 2:4. Оба испанских коллектива вылетели с турнира.

Помимо неудачного результата противостояния с парижским клубом, "Барса" также потеряла шансы принять участие в клубном чемпионате мира 2025. Причиной этому послужило отставание от "Атлетико" по коэффициентам УЕФА в последних четырех розыгрышах ЛЧ (71 против 77).

Напомним, клубный мундиаль 2025 пройдёт в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Турнир пройдёт в новом формате с участием 32 клубов со всего мира (12 — из Европы).

Обновлённый список 11 квалифицировавшихся европейских команд:

"Челси", "Манчестер Сити" (все — Англия)

"Реал", "Атлетико" (все — Испания)

"ПСЖ" (Франция)

"Бавария", "Боруссия" (все — Германия)

"Интер", "Ювентус" (все — Италия)

"Порту", "Бенфика" (все — Португалия)

Последнюю путёвку разыграют английский "Арсенал" и австрийский "Зальцбург".

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