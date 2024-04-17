Следить
Футбол

Барселона не прошла квалификацию на клубный чемпионат мира 2025. Обновлённый список участников

В Европе осталось разыграть лишь одну путёвку

Барселона не прошла квалификацию на клубный чемпионат мира 2025. Обновлённый список участников

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. "Барселона" потерпела разгромное поражение от "ПСЖ" (1:4), а "Атлетико" на выезде уступил дортмундской "Боруссии" со счётом 2:4. Оба испанских коллектива вылетели с турнира.

    Помимо неудачного результата противостояния с парижским клубом, "Барса" также потеряла шансы принять участие в клубном чемпионате мира 2025. Причиной этому послужило отставание от "Атлетико" по коэффициентам УЕФА в последних четырех розыгрышах ЛЧ (71 против 77).

    Напомним, клубный мундиаль 2025 пройдёт в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Турнир пройдёт в новом формате с участием 32 клубов со всего мира (12 — из Европы).

    Обновлённый список 11 квалифицировавшихся европейских команд:

  • "Челси", "Манчестер Сити" (все — Англия)
  • "Реал", "Атлетико" (все — Испания)
  • "ПСЖ" (Франция)
  • "Бавария", "Боруссия" (все — Германия)
  • "Интер", "Ювентус" (все — Италия)
  • "Порту", "Бенфика" (все — Португалия)

    • Последнюю путёвку разыграют английский "Арсенал" и австрийский "Зальцбург".

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis