Эльче – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Эльче" в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги будет принимать "Сельту". Хозяева в шести матчах этого сезона ещё ни разу не проиграли, тогда как "Сельта" ещё не одержала ни одной победы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 28-го сентября. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

2.76 3.20 2.75 Узнать больше

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча “Эльче” – “Сельта” Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчёт о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

www.ua-football.com