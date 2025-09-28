Connect with us
Эльче – Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    • "Эльче" в рамках 7-го тура испанской Ла Лиги будет принимать "Сельту". Хозяева в шести матчах этого сезона ещё ни разу не проиграли, тогда как "Сельта" ещё не одержала ни одной победы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 28-го сентября. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

    Трансляция матча

    В эфире

    Трансляция матча “Эльче” – “Сельта” Смотреть трансляцию

    Если у вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчёт о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

