Прогноз и где смотреть матч Металлист 1925 – Колос в УПЛ

В ближайшее воскресенье, 28 сентября 2025 года, в Житомире встретятся два сильных соперника — харьковский «Металлист 1925» и ковалевский «Колос». Это будет важная встреча в рамках седьмого тура украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, где обе команды будут бороться за победу и улучшение своих позиций в турнирной таблице.

Трансляция

Старт игры – в 15:330 по киевскому времени. Трансляцию матча «Металлист 1925» — «Колос» в Украине можно будет посмотреть на канале УПЛ ТВ, который вещает на разных стриминговых платформах, таких как Киевстар ТВ, Водафон ТВ, Setanta, MEGOGO, а также у разных кабельных провайдеров. За полчаса до начала игры на официальном Youtube-канале УПЛ ТВ будет прямое включение из студии с футбольными экспертами.

«Металлист 1925»: Возвращение к хорошей форме

После не самого удачного начала сезона «Металлист 1925» вошел в ритм, и команда Младена Бартуловича теперь выглядит намного сильнее. Харьковчане выдали серию из шести матчей без поражений, в том числе добыли очки у «Шахтера» и уверенно победили «Александрию». Также команда уверенно прошла в Кубке Украины, победив «Оболонь» и «Колос» из Полонного. Несмотря на долгосрочные травмы у таких лидеров, как Рамик Гаджиев и Ари Моура, «Металлист 1925» продолжает двигаться вперед, готовясь к матчу с «Колосом».

«Колос»: Противостояние с сильным конкурентом

«Колос» под руководством тренера Костышина начал сезон очень удачно и еще не потерпел ни одного поражения. В отличие от «Металлиста 1925», «Колос» проводит свой лучший старт в Премьер-Лиге. В предыдущем туре команда не смогла одержать победу над «Вересом», но она по-прежнему находится в хорошей форме и настроена на успех. Против «Металлиста 1925» «Колос» имеет хороший послужной список, ведь из всех очных встреч они лишь однажды уступили харьковчанам.

Статистика встреч

Соперники сыграли между собой восемь официальных матчей. В них трижды победу одерживал «Колос», в одном матче выиграл «Металлист 1925», а в четырех встречах была зафиксирована ничья. Разница мячей — 6-3 в пользу «Колоса». Последняя встреча этих команд состоялась в сезоне 2023/2024 и завершилась ничьей 1:1. Тогда голы забивали Лукас Ранжел за «Колос» и Андрей Борячук за «Металлист 1925».

Прогноз на матч Металлист 1925- Колос

Матч обещает быть напряженным, с большим количеством борьбы, так как обе команды настроены на победу. «Металлист 1925» стремится одержать долгожданную победу, а «Колос» продолжает набирать форму. Наш прогноз: обе команды не забьют.

Ожидаемые составы команд

Металлист 1925: Варакута, Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский, Калюжный, Литвиненко, Калитвинцев, Рашица, Антюх, Итодо.

Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Козик, Понедельник, Элиас, Гагнидзе, Ррапай, Гусол, Алефиренко, Климчук.

