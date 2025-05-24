Из одного клуба. АПЛ назвала лучшего футболиста и лучшего молодого игрока сезона

АПЛ назвала лучшего футболиста и лучшего молодого игрока сезона.

Лучшим футболистом Английской Премьер-Лиги был признан нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

В этом сезоне Салах отметился в чемпионате 28-ю голами и 18-ю голевыми передачами.

Лучшим молодым футболистом признан полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх.

Нидерландский футболист проводит второй сезон в "Ливерпуле", ног хорошо проявил себя при новом тренере Арне Слоте. На его счету 4 голевые передачи в АПЛ.

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К слову, в конце апреля, "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии сезона 2024/25.

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