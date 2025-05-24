ЧМ по хоккею. Сборная США переписывает историю: первый финал c 1960 года

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В первом полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею сборная США победила хозяев соревнований, сборную Швеции, со счетом 6:2 и стала первым финалистом турнира.

Сборная США в последних трех матчах обыграла топовые европейские сборные.

США – Чехия 5:2

США – Финляндия 5:2

США – Швеция 6:2

Американцы являются двукратными чемпионами мира, но в последний раз выигрывали еще в 1960 году. Первое золото США получили в 1933 году.

Интересным фактом есть то, что американцы выиграли свой первый полуфинал с 1934 года! В 1960 году результат Олимпийских игр был засчитан и как результат чемпионата мира.

В финальном матче США сыграет с победителем пары Швейцария – Дания. Впервые за 65 лет американцы попытаются стать чемпионами мира.

sport.ua