Тренер сборной Украины по хоккею возглавил команду в Словакии

ХК Гладиаторы. Александр Бобкин со своим новым трудодателем

42-летний украинский специалист Александр Бобкин возглавил словацкую юношескую команду «Гладиаторы» из Трнавы. Для тренера, который в течение последних пяти лет работал с юношеской и молодежной сборными Украины, эьл будет первый опыт работы за рубежом.

Бобкин является воспитанником киевского «Сокола». Как хоккеист он выступал на позиции нападающего. В 1997-2005 годах Александр находился в системе российского хоккея: начинал со второй команды ярославльского «Торпедо», играл в элитном дивизионе за «Нефтехимик» из Нижнекамска и новосибирскую «Сибирь», а также в высшей лиге, за «Нефтяники» из Альметьевска и Лениногорска.

В этом промежутке в сезоне-2000/01 Александр играл в Восточноевропейской хоккейной лиге за киевский «Беркут», а окончательно вернулся в Украину в 2005-м, чтобы выступать за «Сокол». За родную команду он провел всего четыре сезона, был любимцем болельщиков и помог команде трижды стать чемпионом Украины и национальный Кубок-2007. В это время Бобкин также выступил за национальную команду Украины на двух чемпионатах мира в топ-дивизионе (5 матчей, 1 гол + 1 передача) и запомнился на них прежде всего тем, что сломал москаля Харитонова в матче ЧМ-2006 Украина – РФ.

В 2009-2010 годах Бобкин играл за белорусский «Неман» из Гродно, затем – непродолжительное время за казахстанский «Эртис» из Павлодара, пока осенью 2010-го не перешел в донецкий «Донбасс» и в двух сезонах не помог команде стать чемпионом Украины. Завершал карьеру Бобкин в «Галицких Львах» из Новояворовска, «Белом Барсе» из Белой Церкви и киевском АТЕКе, с которым в марте 2015-го в шестой раз стал чемпионом Украины и завершил выступления.

Осенью 2015 года Бобкин начал тренерскую деятельность. В течение шести лет он работал в дуэте с Константином Буценко в «Белом Барсе», а осенью 2021 года, когда в украинском хоккее произошел раскол, самостоятельно возглавил броварской БСФК. В 2022-2024 годах Бобкин тренировал херсонский «Днепр» и взял с командой бронзу чемпионата Украины, а с осени 2024-го принял новообразованный одесский «Шторм», с которым сразу выиграл Кубок Украины. В национальном чемпионате команда дошла до полуфинала плей-офф, где уступила 0:4 «Киев Кэпиталз». Бобкин взял вину за неудачу на себя и подал в отставку.

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Юношескую сборную Украины (U18) Бобкин в дуэте с Русланом Борисенко в 2022-м поднял в дивизион 1А. В последующие три сезона команда прогрессировала, сначала сохранив прописку во втором по силам эшелоне чемпионата мира, а затем дважды подряд заняла вторые места, остановившись в шаге от попадания в элиту. Параллельно Бобкин возглавлял молодежную сборную Украины (U20), но после того, как дважды не смог поднять команду в дивизион 1А, уступил место наставника Андрею Срюбко, с которым на двух предыдущих чемпионатах мира работал в статусе ассистента. В январе этого года команда заняла первое место в дивизионе 1В и повысилась в классе. Кроме того, зимой юношеская сборная Украины (U17) под руководством Бобкина дошла до полуфинала юношеского Олимпийского фестиваля в Бакуриани.

Теперь – новый вызов. Новая команда Бобкина «Гладиаторы» регулярный сезон-2024/25 закончила на 14-ми в турнирной таблице, одержав лишь четыре победы в 30 матчах.

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