Гран При Канады останется в Формуле 1 до 2035 года

В Формуле 1 объявили о продлении контракта на проведение Гран При Канады. Стороны подписали новое четырёхлетнее соглашение, согласно которому этап на монреальской трассе имени Жиля Вильнёва останется в календаре чемпионата до 2035 года включительно.

В последние годы промоутеры этапа из Octane Racing Group вложили значительные средства в модернизацию инфраструктуры автодрома, чтобы удовлетворять современным требованиям Формулы 1. В FOM отдельно отметили, что промоутеры и канадские власти согласились с 2026 года перенести этап с июня на более раннюю дату ради оптимизации календаря сезона

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Поскольку Формула 1 отмечает 75-летие, вполне уместно объявить о продлении контракта на проведение Гран При Канады. Этот этап имеет ​​невероятную историю, а трасса названа в честь настоящей легенды – Жиля Вильнёва.

Монреаль – невероятный город, полный энергии и страстных болельщиков, и я рад подтвердить, что мы продолжим выступать здесь до сезона 2035 года, и что наше соглашение о правах на трансляции с Bell Media также продлевается на долгий срок.

Я хочу поблагодарить промоутеров из Octane Racing Group за их постоянные усилия по модернизации этой знаковой трассы в последние годы, а также всех местных, региональных и национальных политиков, которые тесно сотрудничали, чтобы сделать этап таким, каким он является сегодня.

Я также хочу поблагодарить наших невероятных канадских болельщиков. Я с нетерпением жду возможности создать увидеть больше незабываемых моментов в Монреале вместе с вами в течение следующих 10 лет».

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