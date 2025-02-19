Норрис: У нас не будет оправданий в случае поражения

В прошлом сезоне команда McLaren стала обладателем Кубка конструкторов, но Ландо Норрис не смог одолеть Макса Ферстаппена в борьбе за титул. Перед церемонией F1 75 в Лондоне британский гонщик заявил, что в случае поражения и в 2025-м у него не будет оправданий.

Ландо Норрис: «Конечно, я надеюсь, что мы выиграем титул. После прошлого сезона у нас не будет оправданий, если мы проиграем в этом году. В 2024-м у нас были оправдания, но в этом их нет. В прошлом году мы доказали, что у нас есть всё необходимое, чтобы бороться за самые высокие позиции и готовы максимально выложиться.

Если в начале сезона окажется, что машине не хватает скорости, то это будет говорить о том, что мы недостаточно хорошо сделали свою работу. Но команда сейчас не так смотрит на вещи.

Для команды новый сезон начался сразу, как завершился прошлый. Парни на базе сразу приступили к работе, чтобы подготовить для нас конкурентоспособную машину, ведь в Формуле 1 многое зависит от техники.

Что касается нас, гонщиков, то в прошлом году мы показали, на что способны, и когда машина позволяет бороться за победы и титулы, мы в состоянии выжать из неё максимум. Так что справедливо будет сказать, что мы с командой готовы».

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