Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский боксер Александр Усик вернулся в Украину. Александр недавно путешествовал по миру после реванша с Тайсоном Фьюри, посетив США и Великобританию.

В Украине Александр встретился с главой СБУ Василием Малюком, командиром 108-го отдельного механизированного батальона «Волки Да Винчи» Сергеем Филимоновым и еще один военнослужащим сил обороны Украины Игорем Маляром.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

ФОТО. Усик вернулся в Украину, встретился с главой СБУ и не только…

sport.ua