Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Многие говорят, что Тайсон снова проиграет и проиграет нокаутом, но я этого не представляю. Тайсон такой парень, который после плохого боя возвращается сильнее. На этот раз он будет полностью сфокусированным на бое. Я убежден, если Тайсон захочет победить Усика, то он его точно нокаутирует», – сказал Хан.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua