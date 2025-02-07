«Я нокаутирую Усика очень красиво и легко». Супертяж бросил вызов украинцу

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Известный конголезский супертяжеловес Мартин Баколе уверен в победе против чемпиона WBA, WBA, WBO и IBO украинца Александра Усика.

«Я с удовольствием провел бы бой с Александром Усиком за объединение титулов чемпиона мира. Это был бы замечательный поединок, потому что я нокаутировал бы его красиво и легко. Никто не смог бы выстоять против меня», – сказал Баколе.

Последний бой Баколе провел в августе 2024 года, неожиданно нокаутировав перспективного супертяжеловеса Джареда Андерсона.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua