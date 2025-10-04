Эдди ХИРН: «Турки Аль-Шейх сделает самый громкий бой в супертяжелом весе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх планирует организовать громкий бой в супертяжелом весе. Об этом заявил влиятельный британский промоутер Эдди Хирн:

«Турки хочет устроить бой Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри, это не секрет. Он планирует регулярно проводить самые громкие бои в этом виде спорта, а это сейчас самый громкий бой в супертяжелом весе. Мы должны обсудить все детали, а потом Турки будет решать, сможет ли он вернуть Фьюри на ринг.

Самое лучшее в этих ситуациях сейчас – это то, что мне не нужно разговаривать с Фрэнком Уорреном, Спенсером Брауном или Тайсоном Фьюри, пытаясь заключить сделку. Нам просто нужно выполнить нашу работу, и если Турки захочет организовать бой, он состоится. Если не сможет, поединок не состоится.

Мы сосредоточены на этом направлении. У нас есть план, как можно скорее вернуть Джошуа на ринг, а затем подготовить его к важному бою с Тайсоном в 2026 году. Мы заключим сделку с Турки, а он постарается заключить сделку с Тайсоном Фьюри. Будем держать кулаки, чтобы это свершилось», – сообщил Хирн.

Тайсон Фьюри в декабре прошлого года потерпел поражение от чемпиона мира Александра Усика единогласным судейским решением. Энтони Джошуа выходил последний раз на ринг в сентябре 2025 года, когда был нокаутирован своим соотечественником Даниелем Дюбуа.

