Мекис: Мы можем оказаться в районе 5-й или 6-й позиции

Лоран Мекис, руководитель Red Bull Racing, в преддверии квалификации поделился ожиданиями, связанными с сингапурским этапом сезона.

«Пока мы можем сказать, что по сравнению с прошлым годом сделан большой шаг вперёд, – сказал Мекис в интервью телеканалу Sky Sports. – Прежде всего это относится к трассам, на которых машину нужно настраивать на высокий уровень прижима.

Это означает, что мы неплохо разобрались в недостатках шасси, и нашим парням удаётся выжимать из RB 21 больше скорости, поэтому мы вновь в игре.

Тем не менее, при такой плотности результатов, когда пять машин могут уместиться буквально в одну десятую, всё равно не исключено, что мы можем оказаться в районе 5-й или 6-й позиции.

Надо поблагодарить всех специалистов, работающих на базе команды, которым удалось добиться перелома ситуации, и наше заметное отставание от лидеров определённо сократилось».

Мекис также подчеркнув, что модернизированное переднее крыло установлено только на машине Макса Ферстаппена.

