Макс Ферстаппен: Мы на поуле, а это самое важное

В Майами Макс Ферстаппен выиграл очередную квалификацию, но вновь дал понять, что на одном быстром круге машина ведёт себя не лучшим образом.

Макс Ферстаппен (1-й): «Однозначно, нам удалось немного улучшить машину. Не знаю, с чем это связано, но каждый год, когда мы приезжаем на эту трассу, я сталкиваюсь с тем, что мне очень сложно добиться стабильных ощущений за рулём и стабильной работы резины на одном быстром круге.

Здесь крайне сложно добиться правильного прохождения первого сектора, а также третьего сектора в конце круга. Собрать всё воедино чрезвычайно трудно, и сегодня важно было найти правильный баланс. Думаю, что мы справились, хотя не могу сказать, что пилотирование доставляло большое удовольствие, ведь трасса очень скользкая, и пилотировал я не очень уверенно. Тем не менее мы на поуле, а это самое важное.

Но такое ощущение, что контролировать гоночный темп нам удаётся лучше, и мы будем к этому стремиться. Надеюсь, завтра это нам поможет. Мы знаем, что именно у меня не получилось на старте спринта, и я уверен, что если завтра всё, что от меня зависит, я сделаю правильно, то всё должно быть хорошо».

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