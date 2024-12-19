Хорнер получил звание Командора Британский империи

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер получил звание Командора Британской империи (CBE) за достижения в автоспорте.

Торжественная церемония награждения состоялась в среду в Букингемском дворце в Лондоне. Хорнер получил орден из рук короля Карла III. В 2013-м руководитель Red Bull Racing был награждён званием офицера Британской империи (OBE) – на одну ступень ниже звания Командора.

Кристиан Хорнер не единственный обладатель звания CBE из гоночного мира. Подобные награды получали нынешний президент британской федерации автоспорта Дэвид Ричардс и чемпион мира 1964 года Джон Сёртис.

В разные годы Льюис Хэмилтон, Рон Деннис и Фрэнк Уильямс были удостоены рыцарского звания за заслуги в гоночном мире.

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