Ле-Ман: Дождь стихает, гонка наконец-то возобновилась

Ближе к рассвету, когда гонка в Ле-Мане приближалась к своему экватору, в очередной раз начался сильный дождь, и на трассу пришлось выпустить автомобиль безопасности. Однако на этот раз осадки носили затяжной характер, после чего больше четырёх часов пелотон ездил за сейфти-каром.

Как сказал Том Кристенсен, девятикратный победитель марафона на кольце Сартэ: «Это настоящий Ле-Ман!»

Как минимум в том смысле, что по ходу этой гонки возможны любые неожиданности, в том числе и такие.

До финиша оставалось меньше восьми часов, но борьба на трассе всё ещё была нейтрализована, и на первой позиции оставался гиперкар Toyota №8, который пилотирует Рио Хиракава, за ним ехал Porsche 963 заводской команды Porsche Penske с Лораном Вантуром за рулём, замыкал первую тройку Ferrari экипажа Никласа Нильсена.

Далее держалась Toyota №7, и сейчас смена Ника де Вриза, а пятую, как и начале ночи, по-прежнему занимал Роберт Кубица, пилотирующий Ferrari 499P команды AF Corse.

Когда часы показали, что до финиша осталось 7 часов 48 минут, автомобиль безопасности наконец-то вернулся на пит-лейн, и борьба на трассе возобновилась. Почти сразу в боксы отправился и де Вриз, с машиной которого была весьма специфическая проблема: он вообще ничего не мог видеть, поскольку ветровое стекло его Toyota было совершенно непрозрачным от слоя масла, на него налипшего. Было похоже, что плёнка от стекла отклеилась, но при этом на нём осталась.

Собственно, механики просто удалили её, и Ник поехал дальше, вот только на трассу после непланового пит-стопа он вернулся 11-м. По радио команда посоветовала ему не забывать включать обдув и обогрев ветрового стекла – тогда всё должно быть нормально.

Тем временем Кубица поднялся на 4-ю позицию, а на 5-ю переместился Cadillac Алекса Линна.

Интересная бороьба развернулась за 6-е место: эту позицию занимал Дженсон Баттон, пилотирующий Porsche частной команды Jota, но на неё претендовал Мэтт Кэмпбелл из заводской команды Porsche, однако Дженсон не собирался уступать. И всё-таки Кэмпбелл в итоге совершил обгон на торможении перед второй шиканой.

В классе LMP2 на этой стадии гонки лидирует спортпрототип команды AF Corse с британцем Беном Барникоатом за рулём (20-я позиция в абсолюте), в LMGT3 впереди всех едет машина немецкой команды Manthey EMA – это Porsche 911, которую пилотирует австриец Ричард Литц.

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