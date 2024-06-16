Галле (ATP 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира ATP 500 в Галле
Галле, Германия • 17-23 июня • трава • €2,411,390
Действующий чемпион: Александр Бублик (Казахстан)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Теннисный турнир, проходящий в Галле был основан 1993 году. В этом году состоится 31-й розыгрыш соревнований. С 2015 года турнир относится к категории АТР 500. Матчи играются на открытых травяных кортах Gerry Weber Stadion. Над центральным кортом существует раздвижная крыша, которая позволяет продолжать игры во время дождя.
• Игры основной сетки стартуют в понедельник 17 июня. Финальные матч в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 23 июня.
• Официальный мяч турнира — Slazenger Wimbledon.
• В прошлом году чемпионом турнира стал испанец Александр Бублик. Титул в парном разряде выиграли Марсело Мело/Джон Пеерс (Бразилия/Австралия).
• Роджер Федерер является рекордсменом турнира по количеству завоеванных титулов — 10
• Немецкий теннисист в последний раз выигрывал титул в Галле в 2016 году — это был Флориан Майер, который победил своего соотечественника Александра Зверева.
• В финале дебютного розыгрыша турнира в Галле в 1993 году сыграл украинец Андрей Медведев (уступил французу Анри Леконту).
• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Галле сыграют: Александр Бублик (2023) и Хуберт Хуркач (2022).
Одиночный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Генри Сквайр (Германия)
Жуан Фонсека (Бразилия)
Доминик Кепфер (Германия)
ТОП-8 сеяных и их соперники во втором круге:
1. Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)
2. Александр Зверев (Германия) — «квалифаер»
3. Даниил Медведев (-) — Нуно Боржеш (Португалия)
4. Андрей Рублев (-) — Маркос Гирон (США)
5. Хуберт Хуркач (Польша) — Флавио Коболли (Италия)
6. Стефанос Циципас (Греция) — Генри Сквайр (Германия)
7. Александр Бублик (Казахстан) — «квалифаер»
8. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Доминик Кепфер (Германия)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / €17 595
R2: 50 очков / €32 990
QF: 100 очков / €61 800
SF: 200 очков / €120 960
FR: 330 очков / €226 945
W: 500 очков / €421 790
Парный разряд
Янник Ханфманн/Доминик Кепфер (Германия)
Константин Франтцен/Хендрик Йебенс (Германия)
ТОП-4 сеяных и их соперники в первом круге:
1. Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия) — Таллон Грикспор/Ян-Леннард Штруфф (Нидерланды/Германия)
2. Кевин Кравитц/Тим Пютц (Германия) — Ллойд Гласспул/Жан-Жюльер Ройер (Великобритания/Нидерланды)
3. Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу (США) — Янник Синнер/Хуберт Хуркач (Италия/Польша)
4. Ян Зелински/Уго Нис (Польша/Монако) — Томаш Махач/Чжан Чжичжэнь (Чехия/Китай)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / €9 680
QF: 90 очков / €18 690
SF: 180 очков / €37 390
FR: 300 очков / €73 900
W: 500 очков / €138 550