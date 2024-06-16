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Футбол

Экс-звезда Шахтера Чиприан Марика дал прогноз на матч Румыния – Украина

Ничья – 0:0 или 1:1

Экс-звезда Шахтера Чиприан Марика дал прогноз на матч Румыния – Украина

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Экс-звезда "Шахтера" Чиприан Марика дал прогноз на матч первого тура группы Е Румыния – Украина.

    Что собой представляет сегодняшняя сборная Румынии?

    Последние контрольные матчи мы не очень хорошо отыграли. Хоть мы и вышли с первого места в квалификации, но на Евро никто не простит нам наши ошибки.

    А что скажете о сборной Украины? Кого можете выделить.

    Как нападающему мне очень симпатизирует ваш парень из "Жироны". Довбик очень круто ворвался в Ла Лигу. Ожидаю от него того же самого в сборной. Яремчук имеет опыт, однако ему очень нужно доверие. Молодые пацаны из "Шахтера" и "Динамо" делают результат здесь и сейчас.

    Какую бы дали характеристику лучшему снайперу "Динамо" и УПЛ Владу Ванату?

    Не так часто видел его, но знаю, что Мистер Луческу открыл ему путь в первую команду "Динамо".

    Ваш прогноз на матч Румыния — Украина?

    Ничья — 0:0 или 1:1.

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    Напомним, матч начнется в 16:00, 17 июня.

    www.ua-football.com

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