Сказал своё мнение
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Нападающий "Ноттингем Форест" высказался о борьбе за титул чемпиона Англии.
Крис Вуд в интервью Sky, сказал, что ещё рано говорить о борьбе команды за трофей, но нужно продолжать играть.
"Ещё слишком рано говорить о борьбе за титул. Ни о чем подобном я не думал. Речь идет о последовательности и о том, чтобы делать то, что мы уже хорошо делаем в этом сезоне, не сдаваться.
Нам нужно продолжать делать то, что мы делаем, и то, что было так хорошо в первых 19 играх. Вот в чем суть футбола", – сказал нападающий Sky Sports.
Крис Вуд в 20-ти матчах Английской Премьер-Лиги забил 12 голов и отдал одну голевую передачу.
Напомним, в данный момент "Ноттингем Форест" занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера "Ливерпуля" на 6 баллов.