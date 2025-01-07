Окленд. Муж Элины Свитолиной совершил невероятный камбэк и победил испанца, игравшего турнир в россии в прошлом году

Французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовал на турнире АТР 250 в Окленде



Окленд, Новая Зеландия • 6-11 января • хард • $766,290

Действующий чемпион: Алехандро Табило (Чили)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) – Педро Мартинес (Испания) 1:6, 7:6(5), 6:3

Поединок продолжался почти 2,5 часа. 38-летний Монфис уступал 1:6, 2:5, но в итоге одержал победу 1:6, 7:6(5), 6:3, не позволив сопернику добраться до матчболов. На тай-брейке француз сумел отыграться со счета 1-4. Гаэль подал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки, проиграл четыре гейма на своей подаче и сделал два брейка. Отметим, что испанец выиграл в общей сложности на пять розыгрышей больше, чем Монфис (87-82).

Теннисисты третий раз сыграли друг с другом и вперед в этом противостоянии вышел Монфис (2-1), одержавший вторую победу подряд.

Напомним, что в конце прошлого года 27-летний Педро Мартинес стал одним из участников выставочного турнира, проходившего в Санкт-Петербурге. Это был уже второй приезд Мартинеса на эти “соревнования” за время полномасштабного вторжения россии в Украину.

Во втором круге Гаэль Монфис сыграет против девятого сеяного Ян-Леннарда Штруффа из Германии. Француз выиграл у своего следующего оппонента оба очных поединка, которые состоялись в 2014 и 2018 годах.

btu.org.ua