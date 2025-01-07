Лиам Лоусон о том, что для него было тяжелее всего

Лиам Лоусон долго шёл к своей мечте, и теперь она сбылась: он не только выступает в Формуле 1 на постоянной основе, но в 2025 году стал новым напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing.

А ведь ещё год назад молодой новозеландский гонщик был в роли резервиста, и, по его словам, тяжелее всего ему было видеть, как Юки Цунода и Даниэль Риккардо занимают свои места в кокпитах машин команды RB.

Дело в том, что по ходу сезона 2023 года, когда Риккардо получил травму руки на трассе в Зандфорте во время тренировки, предшествовавшей Гран При Нидерландов, Лоусон его заменял на пяти этапах того сезона и вполне неплохо справился. Но затем, когда Даниэль восстановился, Лиаму пришлось вновь вернуться на скамейку запасных.

«Положение резервного гонщика всегда, и до моего дебюта в Ф1, было непростым, но всё-таки не слишком трудным, ведь я же ещё не знал, что это такое – выступать в Формуле 1, – рассказал Лиам, принимая участие в австралийском подкасте KTM Summer Grill (напомним, что в южном полушарии сейчас лето). – Я следил за ходом сессий, смотрел, как парни забираются в свои машины, общаются с инженерами и выезжают из боксов.

При этом я всегда представлял, что тоже буду выступать в Формуле 1, а потом получил свой шанс в Зандфорте. Но после того, как я провел те пять гонок, мне пришлось вернуться к прежней роли. И оказалось, что это очень тяжело, ведь я уже всё знал – знал, что это такое (быть гонщиком основного состава).

Честно говоря, сложнее всего для меня было именно это: когда я вновь просто смотрел на всё со стороны и при этом не знал, получу ли я снова свой шанс».

Как мы знаем, он этот шанс получил и смог в полной мере им воспользоваться: Гран При Сингапура стал последней гонкой Риккардо, после чего Лоусон вновь занял его место и провёл за RB шесть последних этапов сезона. Причём выступал он достаточно убедительно, чтобы в Red Bull Racing приняли решение: именно он, а не Юки Цунода станет напарником Ферстаппена в следующем году.

«Это было невероятно, – рассказал Лиам о своих переживаниях. – В течение шести лет, начиная с того времени, когда я был юниором, я приходил на базу Red Bull Racing, видел все эти кубки, работал с командой и всегда пытался представить, что это такое – быть гонщиком её основного состава.

Поэтому сейчас, когда я обо всём этом думаю, то чувствую, что эмоции до сих пор не улеглись. Я просто в полном восторге!»

Стоит добавить, что путь Лиама Лоусона в Формулу 1 действительно был непростым, ведь он мог рассчитывать только на какие-то стипендии и поддержку спонсоров, чтобы заниматься автоспортом. В том числе его родителям пришлось продать дом, чтобы оплачивать выступления сына на ранних стадиях карьеры.

Но теперь все эти трудности позади, и отныне всё будет зависеть только от результатов Лиама, ведь выступать в одной команде с Максом Ферстаппеном далеко не каждому по силам. Впрочем, чего у Лоусона не отнять, так это веры в себя.

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