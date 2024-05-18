Риккардо: Больше всего я теряю на первом секторе

В Имоле Даниэль Риккардо впервые в сезоне вышел в финал основной квалификации уик-энда (в Майами он показал прекрасный 4-й результат в квалификации к спринту), и в завтрашнем Гран При Эмилии-Романьи ему предстоит стартовать с 9-й позиции. Но его напарник, Юки Цунода, вновь был быстрее и проехал круг в решающей попытке с 7-м временем.

Кстати, Visa RB стала одной из четырёх команд, добравшихся до финальной сессии в полном составе.

Даниэль Риккардо (9-й): «Я очень рад за нашу команду, ведь мы оба прошли в финал квалификации, но лично я провёл эту сессию лучше, чем предыдущие, хотя 9-е время – всё-таки недостаточно хороший результат. Но, по-моему, мы прогрессируем, хотя у меня было больше сложностей по сравнению с напарником. Юки с самого начала уик-энда более комфортно за рулём, и он доволен своей машиной. Я тоже старался прибавлять с каждым кругом, но 1-й сектор по-прежнему остаётся той частью круга, где у меня больше всего проблем. Именно на нём я теряю, но сегодня вечером постараемся получше разобраться с причинами этого, так что мне есть над чем работать.

Но в целом мы в неплохом положении, я доволен, как ведёт себя машина на остальных участках круга. так что надо просто понять, за счёт чего я могу прибавить на 1-м секторе. Нам удалось добиться некоторых улучшений, но этого всё равно недостаточно, чтобы бороться с теми парнями, кто впереди нас.

Если говорить о завтрашнем дне, то мы начинаем гонку из первой половины стартового поля, и это хорошо, поэтому постараемся финишировать в призовой десятке. Это домашний этап для нашей команды, так что будет неплохо, если завтра мы оба заработаем очки. В общем, надо приложить все усилия!»

Юки Цунода (7-й): «Мои поздравления команде, а также Даниэлю! Мы показали, насколько быстра наша машина, и я полагаю, что все, кто трудится на базе нашей команды, прилагают даже больше усилий, чем мы можем себе представить. Всех их обязательно нужно отблагодарить!

Мы не ожидали, что будем способны на столь высокий темп, но команда прилагает максимум усилий по модернизации машины, и они окупаются, потому что техника работает отлично и стабильно позволяет бороться за хорошие результаты.

В команду пришло немало новых специалистов, поэтому потребовалось время, чтобы все сработались, но теперь мы трудмся по-настоящему эффективно и не допускаем ошибок. Команда действительно заслуживает этих результатов, и я очень ценю, что мне предоставлена такая быстрая машина, тем более на домашней трассе, когда на трибунах автодрома немало сотрудников Visa RB.

Если честно, лично я не вполне доволен, потому что в финале квалификации мне не удалось показать максимально возможный результат, но я думаю, что до этого момента всё складывалось довольно удачно.

Мои круги в финальной сессии идеальными не назовёшь, я мог проехать их и быстрее, поэтому немного расстроен. Тем не менее, на этой неделе пока всё складывается довольно неплохо, поэтому завтра надо постараться полностью выложиться и выступить как можно лучше».

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