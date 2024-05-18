Рим. Швёнтек обыграла Соболенко и стала трёхкратной чемпионкой турнира

Ига Швёнтек продлевает свою победную серию на грунтовых кортах

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (-, 2) 6:2, 6:3

Польская теннисистка одержала восьмую победу в одиннадцати матчах против Соболенко. Шесть из этих противостояний состоялись на грунтовом покрытии, и Швёнтек повела со счётом 5-1. На пути к трофею в Риму Ига не играла ни одного сета.

Также отметим, что пять из шести встреч Швёнтек и Соболенко на грунте прошли в решающих матчах: в 2022 году Ига выиграла в Штутгарте (и защитила титул в 2023 году), в предыдущем сезоне Соболенко победила в Мадриде, а две недели назад полька стала чемпионкой в столице Испании.

Путь к победе:

R128: BYE

R64: Бернарда Пера (США, Q) 6:0, 6:2

R32: Юлия Путинцева (Казахстан) 6:3, 6:4

R16: Анжелик Кербер (Германия, SR) 7:5, 6:3

QF: Мэдисон Кис (США, 18) 6:1, 6:3

SF: Коко Гауфф (США, 3) 6:4, 6:3

FR: Арина Соболенко (-, 2) 6:2, 6:3

Швёнтек сыграла свой 12-й финал на турнирах WTA 1000 и одержала десятую победу. В целом в активе польки тепер 21 одиночный трофей. Победа в Риме позволила Иге повторить достижение Серены Уильямс, которой в 2013 году также удалось победить в Мадриде и затем в столице Италии.

Ига Швёнтек теперь на трёх турнирах выиграла три раза: помимо Рима, где она побеждала 2021 и 2022 годах, полька становилась чемпионкой в Дохе (2022, 2023, 2024) и на Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023).

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