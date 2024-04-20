Ангелина Калинина — после выхода в полуфинал в Руане: «Как я оцениваю свою форму? Не думаю, что мой тренер доволен»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свою победу на Миррой Андреевой в четвертьфинальном поединке на турнире WTA 250 в Руане

— Концовка матча выдалась нелегкой. Какие мысли были у вас, когда она смогла сравнять счет, сделав его 5-5?

— Да это было довольно тяжело. Второй сет…(в этот момент раздается свист на трибунах). Извините, я не буду отвечать на ваш вопрос, но я только хочу сказать, что сегодня я чувствовала большую поддержку оттуда, оттуда и оттуда (показывает на разные стороны трибун). Так что спасибо вам большое.

— Сейчас уже поздно, и людей на трибунах довольно много. Это не так часто встречается в Туре. Вы цените это?

— Да, я об этом и говорю. Сейчас вечер пятницы, а вы ребята, нашли время, чтобы прийти посмотреть наш матч и поддержать. Это отлично, потому что без вас нет достаточной энергии и играть не так интересно. Так что я ценю ваше время и большое спасибо.

• Обзор четвертьфинала Ангелина Калинина — Мирра Андреева в Руане (ВИДЕО)

— Расскажите о том, как вы чувствуете себя на корте. Вы не проиграли здесь ни одного сета, похоже, что вы в отличной форме.

— Не знаю. Лучше спросить у кого-нибудь другого (смеется). Я не знаю. Например мой тренер — я не думаю, что он доволен. Конечно, есть куда расти. Вы знаете, нет предела совершенству. Так что, мне есть что улучшать, есть над чем поработать.

Сегодня в полуфинале соревнований Ангелина Калинина сыграет против польской теннисистки Магды Линнет. Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию матча.

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