Уимблдон. Чилич сенсационно обыграл четвертую ракетку мира, Синнер и Джокович легко выиграли свои поединки, Монфис не смог подать на матч

Результаты четвертого игрового дня на Уимблдоне в мужской сетке соревнований



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) – Александар Вукич (Австралия) 6:1, 6:1, 6:3

Педро Мартинес (Испания) – Мариано Навоне (Аргентина) 7:5, 7:5, 7:6(6)

Григор Димитров (Болгария, 19) – Корентен Муте (Франция) 7:5, 4:6, 7:5, 7:5

Себастьян Офнер (Австрия) – Томми Пол (США, 13) 1:6, 7:5, 6:4, 7:5

Бен Шелтон (США, 10) – Ринки Хиджиката (Австралия) 6:2, 7:5, 5:4 перенесен из-за темноты

Мартон Фучович (Венгрия, Q) – Гаэль Монфис (Франция) 6:4, 1:6, 4:6, 7:6(5) перенесен из-за темноты

Брэндон Накашима (США, 29) – Райлли Опелка (США) 7:5, 6:2, 6:7(6), 6:3

Лоренцо Сонего (Италия) – Николоз Басилашвили (Грузия, Q) 6:1, 6:3, 6:7(3), 7:6(4)

• Янник Синнер третий раз сыграл против Александара Вукича и третий раз его обыграл (впервые встретились на траве). Итальянский теннисист выиграл свой 15-й матч на Уимблдоне и четвертый год подряд сыграет в третьем круге этого “мэйджора”. Следующим соперником Синнера станет испанец Педро Мартинес, который сыграет на этой стадии турнира впервые с 2021 года.

• Себастьян Офнер сравнял счет в очном противостоянии с Томми Полом, взяв реванш за поражение в Шанхае в 2023 году. Австрийский теннисист четвертый раз в карьере обыграл соперника из топ-20 и второй раз сыграет в третьем круге Уимблдона (впервые с 2017 года). Его следующий соперник – 21-я ракетка мира болгарин Григор Димитров.

• Поединок Бена Шелтона и Ринки Хиджикаты был остановлен перед тем, как американец должен был подавать на матч.

• Гаэль Монфис не сумел подать на матч в четвертом сете, при счете 5:3 и в итоге проиграл партию на тай-брейке.

Марин Чилич (Хорватия) – Джек Дрэйпер (Великобритания, 4) 6:4, 6:3, 1:6, 6:4

Жауме Мунар (Испания) – Фабиан Марожан (Венгрия) 6:2, 6:3, 7:6(9)

Флавио Коболли (Италия, 22) – Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания, WC) 6:1, 7:6(6), 6:2

Якуб Меншик (Чехия, 15) – Маркос Гирон (США) 6:4, 3:6, 6:4, 7:6(4)

Алекс Де Минор (Австралия, 11) – Артур Казо (Франция, Q) 4:6, 6:2, 6:4, 6:0

Август Хольмгрен (Дания, Q) – Томаш Махач (Чехия, 21) 7:6(5), 6:7(8), 6:7(5), 7:5, 7:6(5) – отыграл 3 матчбола

Миомир Кецманович (Сербия) – Йеспер де Йонг (Нидерланды) 1:6, 6:3, 6:2, 6:4

Новак Джокович (Сербия, 6) – Дэниэл Эванс (Великобритания, WC) 6:3, 6:2, 6:0

• Экс-третья ракетка мира Марин Чилич, занимающий сейчас 83-е место в мировой классисификации, за 2 часа 40 минут победил четвертого номера рейтинг Джека Дрэйпера и записал на свой счет первую победу над топ-5 на траве. 36-летний хорват, доходивший до финала на Уимблдоне в 2017 году, впервые с 2021 года прошел в 1/16 финала на травяном “мэйджоре”. Чилич стал третьим самым возрастным теннисистом, обыгравшим топ-5 на Уимблдоне и первым хорватом, обыгравшим топ-5 на всех турнирах Grand Slam. Дальше Марин сыграет против испанца Жауме Мунара, которого дважды победил на харде в 2022 году.

• 27-летний Август Хольмгрен (№192 АТР), впервые играющий в основной сетке турнира Grand Slam, одержал свою самую рейтинговую победу в карьере, переиграв за 4 часа 40 минут 23-ю ракетку мира Томаша Махача. В четвертом сете датчанин отыграл три матчбола подряд на своей подаче, уступая 4:5. Хольмгрен подал 35 эйсов, допустил 12 двойных ошибок, проиграл один гейм на своей подаче и сделал два брейка. Дальше его ждет поединок против 11-й ракетки мира Алекса де Минора.

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