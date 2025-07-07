Киев Кэпиталз нашли тренера на усиление франшизы

Олег Тимченко возвращается в чемпионат Украины?

Как стало известно Sport.ua, серебряный призер чемпионата Украины сезона-2024/25 столичный «Киев Кэпиталз» собирается укрепить тренерскую позицию франшизы – 47-летним специалистом Олегом Тимченко.

Напомним, что главным тренером «Монархов» является Вадим Шахрайчук, а помощником – Юрий Гунько. Тренер вратарей Александр Федоров в межсезонье перешел в другой столичный клуб – «Сокол».

Отметим, что последним местом работы Тимченко значится молодежная сборная Турции (U20), с которой два года назад украинский коуч не снискал славы на чемпионате мира в дивизионе 3A (две победы в пяти матчах). До этого в 2023 году Олег Александрович был первым главным тренером киевского «Тризуба», а еще раньше возглавлял «Краматорск». Кроме того, Тимченко шесть лет работал на тренерском мостике херсонского «Днепра» (от юношеской до главной команды города) и возглавлял юниорскую сборную Украины (U18), которая в 2019 году вылетела на чемпионате мира из дивизиона 1A.

Куда более успешной выдалась игровая карьера Олега Тимченко. В 90-е экс-нападающий шесть сезонов отыграл за океаном в канадских и американских лигах калибра QMJHL и ECHL, по одному чемпионату отыграл в Нидерландах и Италии, а громкого признания добился на просторах беларуси, где трижды становился чемпионом страны и завоевал Континентальный кубок с минской «Юностью». Также продолжительное время Тимченко был одним из ведущих форвардов сборной Украины.

Интересно, что сын Олега Александровича – Святослав, с нового сезона будет выступать за киевский «Сокол».

sport.ua