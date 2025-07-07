ФК «Левый Берег» оспорит дисквалификацию тренера

Футбольный клуб «Левый Берег» из Киевской области публично выразил несогласие с решением Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) об отстранении главного тренера команды Андрея Запорожана. Соответствующее заявление появилось на официальных ресурсах клуба. Сообщает про это редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

В сообщении говорится, что принятое решение кажется необоснованным, так как основано исключительно на субъективных заявлениях одной из сторон, без предоставления каких-либо весомых или материальных доказательств.

«Речь идет о серьезном обвинении без реальных подтверждений. Мы считаем, что это нарушает принцип справедливого рассмотрения дела», — подчеркнули в клубе.

Представители ФК «Левый Берег» отметили, что с самого начала полностью сотрудничали со следствием: предоставили устные и письменные объяснения, а также добровольно прошли проверку на полиграфе. По словам пресс-службы, подобная открытость демонстрирует стремление клуба к объективному и прозрачному расследованию.

В настоящее время клуб готовит апелляцию в Апелляционный комитет УАФ с целью отменить решение КДК. При этом в заявлении подчеркнуто, что в случае несправедливого исхода дела «Левый Берег» готов обратиться в международные футбольные организации.

«Обвинения в попытке неправомерного влияния на судей не только не подтверждены доказательствами, но и идут вразрез с принципами честной игры, которые исповедует наш клуб», — заявили в «Левом Берегу».

ФК «Левый Берег» призывает к объективному пересмотру дела и выражает надежду на справедливое разрешение ситуации.

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