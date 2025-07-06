Фариоли стал новым тренером Порту официально

Футбольный клуб Порту официально объявил о назначении Франческо Фариоли новым главным тренером команды. Молодой итальянский специалист подписал контракт с «драконами» до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. Информация была подтверждена на официальном сайте португальского клуба. Про сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

«Добро пожаловать», — кратко и емко приветствовали тренера в заявлении пресс-службы Порту.

Фариоли — тренер нового поколения, которому всего 36 лет. До недавнего времени он работал в амстердамском «Аяксе», но завершил сотрудничество с голландским грандом в конце мая. Итальянец провел в клубе один сезон, в течение которого его команда долгое время лидировала в чемпионате, но упустила чемпионский титул, потеряв девять очков за последние пять туров.

Тренер, которым интересовался и «Шахтёр»

Что примечательно, Фариоли был не единственным объектом интереса для Порту. Как ранее сообщали СМИ, «Шахтёр» также рассматривал его кандидатуру на должность главного тренера. Однако в конечном итоге «горняки» сделали выбор в пользу Арды Турана, который ныне активно готовит команду к новому сезону.

Фариоли получил известность благодаря своему нестандартному подходу к тренировкам, вниманию к деталям и способности выстраивать игру в атакующем стиле. Его методы нередко сравнивают с философией Пепа Гвардиолы, хотя он сам неоднократно подчеркивал, что стремится создавать свой путь в тренерской карьере.

Новая глава в карьере

Переход в Португалию открывает для Фариоли новую главу в профессиональной карьере. Порту — один из флагманов португальского футбола с богатыми традициями, участием в Лиге чемпионов и сильной инфраструктурой. Ожидается, что клуб предоставит молодому наставнику карт-бланш на перестройку состава и внедрение своей игровой философии.

Болельщики клуба с нетерпением ждут начала нового сезона, чтобы увидеть, как изменится игра «драконов» под руководством итальянца. При этом сам клуб пока воздерживается от громких обещаний, делая акцент на постепенной адаптации нового тренера к внутренним реалиям лиги.

«Мы рады, что Фариоли принял вызов. Уверены, его энергия и современный подход помогут команде достичь новых высот», — отмечают источники, близкие к руководству Порту.

Что дальше?

Впереди у Порту — насыщенный сезон, включая участие в еврокубках. Франческо Фариоли предстоит показать не только стратегическое мышление, но и умение справляться с давлением больших ожиданий. В португальской Примейре ему предстоит противостоять таким специалистам, как Рубен Аморим и Роджер Шмидт, что обещает интересную борьбу.

Поклонники футбола по всей Европе будут внимательно следить за дебютом Фариоли в Порту. Особенно интерес вызывает вопрос: сможет ли молодой тренер исправить ошибки, допущенные в «Аяксе», и привести «драконов» к новым вершинам?

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