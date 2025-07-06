Чемпионка Уимблдона – о своем поражении в третьем круге: “Внезапно потеряла все силы и с каждой минутой на корте становилось только хуже”

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова ответила на вопросы журналистов после поражения в третьем круге Уимблдона



Прошлогодняя чемпионка соревнований уступила Эмме Наварро со счётом 6:2, 3:6, 4:6. После уверенного старта чешка почувствовала физический спад и не смогла вернуть контроль над матчем. По итогам турнира в Великобритании Барбора Крейчикова опустится в рейтинге более чем на 60 позиций.

– Барбора, это было непростое поражение. В чем, по вашему мнению, сегодня была разница между вами и соперницей?

– В первой половине матча я чувствовала себя хорошо, действительно наслаждалась игрой. Но потом внезапно потеряла все силы – и уже не смогла их вернуть. Эмма оказалась физически выносливее. Она лучше контролировала игру, имела больше энергии.

– Вы говорили, что не до конца понимаете, в чем причина этого состояния. Это похоже на болезнь или что-то другое?

– Сначала я думала, что проблема – в еде. Поэтому я начала есть бананы, добавлять сахар – всё, что обычно помогает. Но не становилось лучше. Наоборот – с каждой минутой на корте становилось всё хуже и хуже. Это очень грустно и обидно.

– Если не учитывать ваше самочувствие, было ли что-то в игре Эммы, что произвело на вас впечатление?

– Она игрок топ-10, имеет много достижений. Это всегда тяжелый соперник. Не могу сказать, что она сделала что-то необычное, но она действительно хорошо играла. Желаю ей успехов в следующих матчах. А сама с нетерпением жду возможности взять реванш.

– Перед последним геймом вы не сдержали эмоций, а трибуны поддерживали вас очень громко. Насколько важной была такая атмосфера?

– Да, я действительно получала удовольствие от каждого матча здесь. Быть на корте, играть без боли, бороться в непростых ситуациях, чувствовать атмосферу – всё это было очень особенным. Мне нравилось находиться в этой роли, в статусе действующей чемпионки.

К сожалению, все завершилось именно так. Это очень больно и обидно.

– Какие у вас планы на хардовый сезон?

– Если не ошибаюсь, в этом году Монреаль первый турнир. Далее планирую играть в Цинциннати и на US Open. Возможно, сыграю что-то между ними – пока не знаю. После этого поражения я потеряю немало очков в рейтинге, поэтому, вероятно, придется сыграть больше турниров, чтобы вернуться назад.



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