Реакция и ее отсутствие: что написали WTA и теннисные журналисты о скандальном эпизоде в матче Костюк против Соболенко

Пресс-служба WTA проигнорировала события на тай-брейке в четвертьфинале теннисисток в Мадриде, и лишь несколько обозревателей высказались относительно действий и слов первой ракетки мира.



Напомним, что на тай-брейке второго сета при счете 4-5 Арина Соболенко ошиблась на подаче первым мячом и обратилась к судье на вышке с жалобой на дождь. После того, как китайская судья Чжан Жуань сказала: «Я не думаю, что все настолько плохо, чтобы останавливаться. Мы ещё можем немного поиграть», Соболенко вернулась к задней линии, чтобы выполнить свою вторую подачу, но отказалась играть после того, как поймала мяч, который уже подбросила. На этот раз судья разрешила поставить матч на паузу, в то время, как Соболенко вернулась на свое место, получив право снова подавать первым мячом.

«Она ждала пять минут, чтобы подать, – сказала Марта Костюк судье. – Да, а потом снова пыталась подать – как такое возможно? Почему первая подача? Почему снова первая подача? Подождите, она сама остановилась, никто ее не останавливал. Минуты две она подавала первый раз, а потом остановилась. Она могла подавать десять раз, а она добровольно остановилась. Это не вы ее остановили. Подождите, когда она впервые подошла [к судье на вышке], вы сказали ей, что она должна продолжать, и она снова остановилась сама, снова. Сама! Нет, но она сказала: «Я не подаю». Никто ее не останавливал. Как это – первая подача?».



После возобновления игры Соболенко проиграла это очко (4-6), но дальше взяла 5 из следующих 6 розыгрышей.

Официальный сайт WTA обошел этот инцидент в своем материале, где упоминает о матче, и сосредоточился исключительно на событиях первого сета, полностью проигнорировав упоминания о второй партии.

Девин Кейн, журналист издания Tennis, кратко написал об этом эпизоде: «Костюк мужественно спасла матчбол и перевела игру на ещё один тай-брейк. Дождь усилился во время «теннисной лотереи» и Соболенко настояла на остановке игры после того, как ошиблась на первой подаче при счете 4-5. Решение судьи Чжан Жуань дать Соболенко подавать первым мячом после возобновления матча вызвало гнев Костюк, которая была в двух очках от того, чтобы перевести матч в решающий сет».

Американский теннисный обозреватель Кристофер Клери написал на своей странице в сети Х: «Я согласен с Мартой Костюк. Игрок не должен иметь возможности в одностороннем порядке решать прекратить игру после первой подачи после того, как судья сказала, что надо продолжать. Соболенко продолжит игру [после паузы из-за дождя] с первой подачи на решающей стадии этого матча. Слабое судейство».

Итальянский теннисный журналист Диего Барбиани прокомментировал ответ Арины Соболенко, вспомнив матч Чжэн Циньвэнь против Аны Бондарь, когда теннисистки продолжали играть под проливным дождем в Риме в 2023 году: «Я безусловно считаю, что судья тогда был неправ, позволив продолжить игру, но обе теннисистки играли дальше, поскольку не было другого выхода. Потому что в итоге решение принимает судья, а не одна теннисистка. Конечно, подавать было трудно, но они не могли остановиться, чтобы, например, избежать двойных ошибок. […] Вы не можете останавливать игру. Если вы хотите, чтобы была пауза, не надо начинать играть розыгрыш. Заявить, что ты не хочешь двойных ошибок, не является уважительной причиной, добавляя к этому, что ты решаешь, что не можешь играть, – это просто делает из тебя высокомерного человека».



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