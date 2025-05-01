Оскар Пиастри впервые в карьере лидирует в личном зачёте чемпионата мира – австралийский гонщик McLaren выиграл три из пяти уже состоявшихся Гран При. Перед этапом в Майами он заверил, что его подход остаётся прежним…

Оскар Пиастри: «Подход остаётся абсолютно тем же самым – я постараюсь выиграть гонку. В этом плане ничего не меняется, и надеюсь, что мы будем конкурентоспособны и на этой трассе тоже. В этом году наша машина стабильно быстра, хотя интересно проверить, как жаркая погода в Майами будет сказываться на разных командах.

Полагаю, выбрать, кто в этот уик-энд будет нашими основными соперниками, пока довольно трудно. Посмотрим, но я думаю, что мы должны быть в благоприятном положении.

Этап в Майами – действительно уникальное событие, начиная с расположения трассы, которая идёт вокруг стадиона – нигде в мире нет ничего подобного. Кроме того, сам по себе город Майами весьма знаменит – хотя, вероятно, и не из-за автоспортивных традиций.

Впрочем, по-моему, здорово, что здесь проходит гонка Формулы 1, на которую съезжаются многие знаменитости, собирается целая армия болельщиков – в общем, это яркое и масштабное событие, которое всегда проходит по-своему интересно».

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