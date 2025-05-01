Даниэль ДЮБУА: «Я сделаю то, что удалось Ленноксу Льюису»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа рассказал, что настроен победить Александра Усика в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Что важнее, месть или звание абсолюта? Я думаю, что то и другое. Это равноценно. Я хочу выиграть все титула хевивейта. Я сделаю то, что удалось Ленноксу Льюису. Я создам историю. Я хочу быть частью этого. Я уверен в себе», – сказал Дюбуа.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua