ЛЕ. Тоттенхэм – Буде-Глимт 3:1. Шпоры в шаге от финала

Лига Европы

1/2 финала, первый матч

"Тоттенхэм Готспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес (Испания)

Норвежцы приехали в Лондон с очевидными потерями. Преимущество "шпор", да еще и на собственном стадионе было ожидаемое. Но его подопечные Постекоглу сразу воплотили в результат.

Уже на первой минуте хозяева оформили взятие ворот. Порро подал на дальнюю левую штангу, там Ришарлисон сбросил на противоположный угол вратарского, а Джонсон забил с выгодной позиции. Первый гол для 23-летнего валлийца за шесть матчей.

Шок для "Глимта" – это очевидно. Сразу после гола они снова собрались в круг, чтобы обсудить этот поразительный старт. Но это было только начало доминации "Тоттенхэма".

Уже на седьмой минуте Соланке пытался перекинуть вратаря, но мяч пошел еще и выше ворот. А после постоянного преимущества в игре на 34 минуте "шпоры" счет удвоили. Несколько секунд потребовалось хозяевам, чтобы мяч перешел от голкипера в сетку ворот. Снова в голе принял участие Порро: на этот раз он выступил помощником. Сделал длинную передачу вперед на Мэддисона, а Джеймс свое дело сделал с отличием.

Практически сразу очень классно крутил в девятку Бентанкур, но российский голкипер норвежцев спас свою команду. А к концу тайма еще и в атаке гости нашли свой шанс: Бьоркан пробил совсем чуть выше перекладины. Решающую борьбу, кстати, проиграл только что упомянутый Бентанкур.

Через 15 минут после начала второго тайма лондонцы еще и пенальти заработали. Соланке мастерски его выполнил: завалил голкипера и пробил в другой угол.

3:0 на табло. Как будто и все, но нет. "Буде-Глимт" точно не стоит забывать о домашнем ответном матче. А в Буде они играют всегда отлично. Поэтому сначала отбились от еще одного момента “Тоттенхэма”, а на 83 минуте еще и гол забили. Классно разобрались норвежцы с обороной соперника. Особенно автор гола Салтнес, который положил мяч в сетку ворот.

Кстати, именно он оформил дубль в ворота "Лацио" в домашнем матче 1/4 финала. А теперь оставил шансы на ответный матч. Он состоится через неделю в Норвегии. Но все же стоит зафиксировать преимущество в два мяча у “Тоттенхэма”. Не потеряют его "шпоры", так что точно заслужили долгожданный финал.

"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) – "Буде-Глимт" (Буде, Норвегия) 3:1

Голы: Джонсон 1, Мэддисон 34, Соланке 61 (пен.) – Салтнес 83

"Тоттенхэм": Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги – Бентанкур, Биссума – Джонсон, Мэддисон (Кулусевский 65), Ришарлисон (М. Тель 46) – Соланке (Одобер 75)

"Буде-Глимт": Хайкин – Шеволд, Гундерсен, Нильсен (Мое 46), Бьоркан – Фет (Кьер 77), Хауге, Салтнес – Маатта (Аукленд 65), Хег, Бломберг (Серли 77)

Предупреждения: Ромеро 73 – Бьоркан 57, Гауге 76

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