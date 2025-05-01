ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица

ФХУ

Сборная Украины по хоккею после четырех туров чемпионата мира в Дивизионе 1A набрала 9 очков за победы над Италией по буллитам, Румынией и Польшей в основное время и поражение от Великобритании по буллитам.

Команда идет на второй позиции – столько же пунктов у британцев, но у них преимущество по личной встрече. Топ-3 замыкает Италия с 7 очками.

3 мая Украина сыграет против Японии.

Для того, чтобы ни о чем не волноваться и выходить в элитный дивизион (нужно закончить в топ-2), необходимо обыграть японцев в основное время или в овертайме/по буллитам, но хватит даже одного набранного пункта.

sport.ua