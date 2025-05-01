Элбон: Приоритетом остаётся подготовка к 2026 году

В 2025 году напарником Алекса Элбона стал Карлос Сайнс, один из самых опытных и быстрых гонщиков чемпионата, но испанец не сразу нашёл подход к машине Williams, хотя этого вполне можно было ожидать. В любом случае, в начале сезона Элбон выступает явно стабильнее, и это ещё больше добавляет ему уверенности в своих силах.

Алекс Элбон: «Врать не буду, это позитивно сказывается на моём настрое, хотя на самом деле я не думаю, что мой подход к пилотированию как-то существенно менялся в последние годы. Честно говоря, главный фактор – это машина, которую создала наша команда: FW47 работает очень эффективно, а это основа, которая даёт мне уверенность, что я могу зарабатывать очки практически в каждой гонке.

При этом я понимаю, что когда ты регулярно финишируешь в призовой десятке, ты чаще попадаешь на экраны ТВ, и тебя начинают воспринимать уже немного иначе. Впрочем, в любом случае я очень доволен тем, как я пилотирую в этом году.

Интересный момент заключается вот в чём: когда ты хорошо начинаешь сезон, то обычно стараешься удержаться на этом уровне. При этом команда модернизирует машину, и все надеются, что мы сможем хорошо провести концовку чемпионата. В данном случае, можно было бы говорить о том, чтобы удержаться на 5-м месте в Кубке конструкторов.

Однако в этом году ситуация несколько иная. Мы говорим, что 5-е место в командном зачёте – это хорошо, но приоритетом остаётся подготовка к 2026 году. В общем, сейчас период некоторой неопределённости, и я думаю, что мы продолжаем оценивать происходящее, выбираем, что ещё мы можем сделать ради результатов в этом году.

Вполне очевидно, что соперники будут продолжать модернизировать технику и внедрять какие-то новинки – вопрос в том, какого прогресса это позволит им добиться, и как скажется на нашей команде. Лично я по-прежнему считаю, что важнее всего готовиться к 2026-му, и для нашей команды будет самым правильным. Я не сомневаюсь, что у Джеймса Ваулза точно такой же настрой.

Хотя я получаю большое удовольствие, выступая в гонках этого сезона, но не сомневаюсь, что мы способны на большее, и в следующем году я хочу подниматься на подиумы».

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