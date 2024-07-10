Toyota может вернуться, пока в роли партнёра и спонсора

Formula.hu со ссылкой на свои источники пишет, что в руководстве Toyota рассматривают возможность возвращения в Формулу 1 – сначала в роли партнёра и спонсора.

Ходят слухи о продвинутой стадии переговоров с Haas F1 о роли титульного спонсора, технического партнёра при производстве некоторых деталей машины и совместном использовании аэродинамической трубы в Кёльне.

Такой контракт стал бы важным шагом для Haas F1, став свидетельством окончательного признания прошедшей непростой путь американской команды.

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