Вассёр: В конечном итоге это был не самый плохой уик-энд

Особых надежд на хороший результат в Австрии у Ferrari не было, ведь уже в первые дни уик-энда выяснилось, что SF-24 Шарля Леклера и Карлоса Сайнса проигрывают в скорости машинам McLaren и Mercedes Джорджа Расселла, не говоря уже о Red Bull Макса Ферстаппена.

Но обстоятельства по ходу воскресной гонки на Red Bull Ring складывались так, что инцидент между Максом Ферстаппеном открыл Сайнсу дорогу к подиуму.

«После сегодняшней гонки мы испытываем неоднозначные чувства, – признал Фредерик Вассёр, руководитель итальянской команды. – Позитивный момент в том, что Карлос неплохо выступил, поднялся на подиум и заработал для команды немало очков. Но в случае с Шарлем мы ничего не заработали, поскольку на старте он стал участником гоночного инцидента.

В конечном итоге это был не самый плохой уик-энд, даже если у нас есть поводы для расстройства, ведь, вероятно, мы должны были лучше справляться с делом, особенно в первые дни.

Начиная с пятницы мы постепенно прибавляли, но этого не хватило, и надо продолжать трудиться, поскольку нам нужно, чтобы обе машины на каждой гонке зарабатывали максимум очков.

По ходу спринта на машине Шарля были проблемы с перегревом двигателя, но и в квалификации, и в гонке мы могли отработать лучше. Нам снова предстоит заняться повышением скорости в квалификации, ведь при такой плотности результатов чем выше стартовая позиция, тем выше шансы, выше вероятность, что получится воспользоваться появляющимися возможностями и при этом избежать неприятностей.

Мы должны ставить перед собой амбициозные цели, смотреть вперёд и полностью сосредоточиться на подготовке к этапу в Сильверстоуне. Программа следующего уик-энда будет стандартная, т.е. в пятницу у нас будет две тренировки, чтобы как следует поработать над настройками. Последняя версия аэродинамического обвеса в каких-то аспектах оказалась достаточно эффективной, и теперь это надо развить.

Напоследок хочется отметить, что мы увидели острое соперничество на трассе, когда гонщики по-настоящему сражались, и в итоге успех отпраздновал неожиданный победитель, но не менее интересные баталии происходили по всему пелотону. Безусловно, всё это очень способствует популярности нашего спорта».

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