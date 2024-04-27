Ньюи не может перейти в другую команду до 2027 года, но...

Ни одно спортивное издание, хотя бы вкратце освещающее Формулу 1, в последние дни не обходится без материалов об Эдриане Ньюи, самом успешном гоночном конструкторе в истории чемпионата мира. Не осталась в стороне и испанская газета Marca, журналисты которой решили порассуждать, а есть ли у Ньюи реальная возможность принять предложение от какой-либо другой команды – будь то Ferrari, Aston Martin или Mercedes.

В разнообразных слухах и сплетнях о Ньюи звучали названия всех трёх команд, каждая из которых якобы готова платить ему в разы больше, чем те миллионы фунтов стерлингов, которые он получает в Red Bull Racing. Однако дело тут не только в тех теоретических гонорарах, которые он предположительно может получать в Маранелло, Сильверстоуне или Брэкли.

Как пишет Marca, действующий контракт Ньюи с Red Bull, подписанный в середине прошлого года, очень сложный, и это не случайно: юристы, работающие на чемпионскую команду, намеренно внесли в текст договорённостей немало хитрых условий, чтобы максимально затруднить его уход из команды.

Тем не менее, какие-то варианты есть, однако они связаны с очень большими компенсационными выплатами. Известно, что обязательства Ньюи перед Red Bull Racing истекают только в конце 2025 года, но затем – и это стандартная практика для Формулы 1 – последует так называемый «отпуск по уходу за садом». Для нас более понятен другой термин – академический отпуск, поэтому им и будем пользоваться.

И этот отпуск должен длиться не менее 12 месяцев – соответственно, гений аэродинамики сможет реально приступить к работе в другой команде не раньше 2027 года.

Впрочем, формально предусмотрена возможность более раннего расторжения контракта, так что в теории эту дату можно приблизить, вот только это потребует чрезвычайно крупных дополнительных затрат, которые, разумеется, должна взять на себя та команда, куда решит перейти Ньюи.

Кстати, сам он о подобных намерениях пока не заявлял, по крайней мере, публично. Можно предположить, что в тех командах Формулы 1, точнее, в структурах, контролирующих их экономику, идёт напряжённая закулисная работа, в которую вовлечены и юристы, и финансисты. Кому будет по карману выплатить Red Bull за Ньюи колоссальную неустойку?

Это сейчас интересует многих, поскольку очевидно одно: если ждать, пока он освободится от всех обязательств перед нынешними работодателями, то к тому моменту ему уже будет без малого 70 лет. Если точнее, 68, и вполне логично, что он будет склоняться к мысли о заслуженном отдыхе. Однако всем, кто мечтает о его услугах, надо разрабатывать новые машины уже сейчас, ведь в 2026 году в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент.

В общем, с одной стороны, ситуация сложная, с другой, выход из неё есть, но он сопряжён с очень большими затратами. Предположительно, настолько большими, что их можно смело назвать рекордными.

Неизвестно, в какой мере всё это волнует самого Ньюи, но вполне возможно, что он уже знает, чем займётся в отпуске длиною в год – когда и если ему придётся им воспользоваться.

По его заказу британская компания Oyster Yachts уже вовсю строит 27-метровую парусную яхту океанского класса, причём он сам активно участвует в её создании. В мире существует всего 10 яхт модели Oyster 885, и каждая обошлась их владельцам примерно в $6 млн. или дороже.

В случае с плавсредством Ньюи, которое должно сойти со стапелей в 2024 году, ценник будет ещё более впечатляющим, потому что строится лодка с учётом его особых требований. Может быть, он намерен отдохнуть от всей этой суеты в кругосветном плавании?..

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