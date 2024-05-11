Фильм Хэмилтона и Питта станет очень дорогим проектом

Будущий фильм о Формуле 1, который снимает режиссёр Джозеф Косински, где главная роль доверена Брэду Питту, а одним из продюсеров является Льюис Хэмилтон, обещает войти в число самых дорогих проектов в истории кинопроизводства.

Конечно, рекорды, в своё время поставленные таким хитом, как «Звёздные войны: Пробуждение силы», он не побьёт, но к первой десятке по размерам бюджета приблизиться вполне может. Сообщается, что фильм с рабочим названием «Апекс» обойдётся его создателям более чем в $300 млн. Впрочем, пока не названа ни дата его премьеры, ни компания, которая займётся прокатом.

Работа над фильмом началась летом прошлого года, однако на графике съёмок сказалась забастовка работников голливудской киноиндустрии, продолжавшаяся 118 дней, что, кстати, привело не только к задержкам производственных процессов, но и к дополнительным затратам.

Впрочем, затраты в любом случае очень велики, ведь специально для фильма на основе шасси Формулы 2 строились настоящие машины, внешне очень напоминающие технику Формулы 1. Съёмки проводились на реальных трассах, в Сильверстоуне, Хунгароринге и Дайтоне, и сразу было видно, что у авторов фильма очень серьёзный подход, поскольку они старались добиться настолько правдоподобной картинки, насколько это возможно.

Базовая голливудская экономика такова: чтобы окупить все затраты, в прокате успешный фильм должен собрать в 2-2,5 раза больше денег, чем потребовало его производство и дистрибуция, следовательно проект Косински, продюсера Джерри Брукхаймера, Льюиса Хэмилтона и Брэда Питта в идеале должен заработать порядка $750-900 млн.

В истории мирового кинематографа было меньше сотни фильмов, которые заработали больше $900 млн. Войдёт ли «Апекс», или как он в итоге будет называться, в эту сотню, загадывать рано.

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