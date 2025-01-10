Ник де Вриз может вернуться

В 2023-м Ник де Вриз не слишком успешно выступал за AlphaTauri и покинул Формулу 1, но нашёл себя в Формуле Е и гонках на выносливость, а сейчас может вернуться в роли резервного пилота McLaren.

В конце прошлого года де Вриз отработал на тестах McLaren за рулём машины прошлых лет, а после перехода в Alpine Рио Хиракавы в команде образовалась вакансия.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «В рамках нашей тестовой программы мы оцениваем гонщиков, способных выполнять работу на симуляторе, роль тест-пилота и испытателя шин. Ник очень талантлив, хорошо справился на тестах, сейчас мы думаем о том, чтобы продолжить сотрудничество».

Если контракт с де Вризом будет подписан, ему придется совмещать работу в Формуле 1 с гонками в Формуле Е за Mahindra и в серии WEC за Toyota. В 2025-м календари Формулы 1 и Формулы Е несколько раз пересекаются, так что McLaren, скорее всего, придется иметь в запасе ещё одного гонщика на случай, если де Вриз не сможет приехать на Гран При.

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