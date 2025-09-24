Бюджеты команд вырастут до $215 миллионов

В 2021 году в Формуле 1 были введены ограничения на размер бюджета команд, чтобы уравнять шансы и уйти от концепции, когда успеха добиваются только самые богатые коллективы. В 2025-м расходы каждой команды не могут превышать $135 миллионов, однако в следующем году эта цифра будет скорректирована в сторону увеличения.

Причин повышения предела бюджета несколько – как рост мировой инфляции, так и переход на новый регламент. В 2026-м каждая команда сможет потратить $215 миллионов.

Более того, у заводской команды Audi, которая формально дебютирует в Формуле 1, но фактически это будет переименованная Sauber, предел бюджета окажется ещё выше, поскольку зарплаты в Швейцарии, где расположена база команды, примерно на 35-45% выше, чем в Великобритании и Италии, в которых располагаются остальные команды Формулы 1.

В следующем сезоне останутся и исключения в рамках бюджетных ограничений – затраты на зарплаты гонщиков и трёх самых высокооплачиваемых сотрудников команды не учитываются в рамках лимита бюджета.

Директор по финансовым правилам FIA Федерико Лоди объяснил, чем руководствовались в федерации, повышая планку расходов.

«Мы внесли некоторые корректировки при установлении лимита расходов, исходя из накопленного с 2021 года эффекта мировой инфляции, – объясняет Лоди. – К текущим ограничениям расходов добавляется эффект накопленной мировой инфляции с 2021 года, а также эффект затрат, которые в настоящее время находятся за пределами ограничений.

В целом речь идёт не об увеличении доступного командам капитала как таковом, а об изменении способа расчёта, что и стало основной причиной решения о введении более высокого уровня лимита расходов.

Это не будет означать увеличения расходов команд, поскольку они уже несут эти расходы. Мы просто вносим эти расходы в лимит, поэтому лимит должен быть выше.

Разработка финансового регламента – довольно сложная задача, поскольку если раньше мы имели дело с десятью командами, то теперь с одиннадцатью, у которых разные мнения и приоритеты.

Скажу честно, если бы мы могли разработать финансовый регламент без оглядки на команды, то, вероятно, он выглядел бы несколько иначе, но очевидно, что нам нужен был консенсус с командами. Поэтому пришлось идти на уступки, и мы остановились на 20-25 исключениях, а не на 5-6, как мы бы предпочли.

Задача была сложной, но нам была необходима поддержка нашего предложения со стороны всех команд. Поэтому приходилось много работать за кулисами, чтобы всё обсудить и убедить команды, а на это требовалось время».

