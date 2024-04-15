В Pirelli предвидят трудный уик-энд и тактику 2-х пит-стопов

Гран При Китая вернулся в календарь чемпионата мира после 5-летнего перерыва. Длина кольца шанхайского автодрома – 5,451 км, там 16 поворотов, многие из которых очень медленные, например, секции от 1-го до 3-го или от 6-го до 4-го. Но есть и скоростные повороты, такие как 7-й и 8-й, и две длинные прямые, на которых находятся две зоны DRS.

Данные, собранные шинниками Pirelli на этой трассе в прошлом, а также полученные на симуляторе, говорят о том, что поперечные и продольные нагрузки, которым там подвержена резина, примерно на среднем уровне. При этом более всего они воздействуют на внешние боковины шин с левой стороны машины – их износ наиболее интенсивный.

Pirelli привезла в Шанхай резину средней части линейки жёсткости: состав C2 будет использоваться как Hard, C3 – как Medium, С4 – как Soft. Формально такой же выбор был и в 2019 году, но в те времена ситуация была во многом иной, поскольку тогда в Формуле 1 на машины предыдущего поколения устанавливались 13-дюймовые шины.

Фактически сейчас всем придётся всё начинать с нуля – и гонщикам, и командам, и Pirelli, поскольку пока ориентиры очень условные. Всё усложняется ещё и тем, что Гран При Китая – первый из шести этапов сезона, в программу которых включён спринт. При этом единственная тренировка, а также квалификация к спринту пройдут в пятницу, а в субботу состоится короткая гонка и квалификация к Гран При, который стартует в воскресенье.

При таком графике уик-энда у команд будет лишь одна часовая тренировка в пятницу на поиск оптимальных настроек, а также на анализ поведения резины на трассе, покрытие которой явно не в лучшем состоянии. Это связано с тем, что трасса с 2019 года использовалась мало, поэтому уровень сцепления будет быстро расти по мере того, как асфальт начнёт покрываться слоем отработанной резины.

В апреле в Шанхае может быть довольно прохладно, колебания температур могут достигать 10 градусов, и это тем более осложнит работу команд и гонщиков.

Обычно Гран При Китая проходит с двумя пит-стопами, в том числе потому, что на трассе есть несколько точек, где вполне возможный обгоны, например, старт-финишная прямая и зоны торможения перед 6-м поворотом, а также перед 14-м. Т.е. как и в Сузуке, в Шанхае вполне эффективна тактика более раннего пит-стопа, так называемая «подрезка».

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