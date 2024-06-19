Пьер Гасли: Посмотрим, как мы справимся в Барселоне

Гонщики Alpine зарабатывали очки на двух предыдущих этапах в Монако и Монреале. В команде рассчитывают, что смогут продолжить эту тенденцию в ближайший уик-энд в Барселоне.

Брюно Фамен, руководитель команды: «На прошлом этапе мы впервые в сезоне заработали очки двумя машинами, хорошо проведя гонку в сложных условиях. Команда отлично справилась и смогла конвертировать низкие стартовые позиции в достойный результат.

Гонщики действовали безупречно, особенно в ситуации, когда состояние трассы постоянно менялось. Команда заработала важные очки в Кубке конструкторов и должна стремиться к большему. При принятии решений мы, в первую очередь, руководствовались интересами команды. Иногда они окупаются, иногда – нет, но мы не станем менять подход, который заключается в том, чтобы максимизировать результат команды, когда есть такая возможность.

В Испании мы вернёмся на стационарный автодром после двух гонок на временных трассах. В Барселоне мы сможем понять, на каких позициях находимся относительно остальных. В любом случае, напряжённая работа продолжается, поскольку мы ведём борьбу в Кубке конструкторов и хотим сохранить импульс, набранный в последних двух гонках».

Эстебан Окон: «Мы приедем в Испанию, добившись позитивного результата в Монреале, где двумя машинами заработали очки. Надеюсь, мы сможем повторить такой результат в этот уик-энд, хотя на испанской трассе нас ждут совершенно другие вызовы. Тем не менее, первый в сезоне финиш в десятке двумя машинами показал, что напряжённая работа начинает приносить плоды на трассе.

Учитывая стартовые позиции в Канаде, нам несколько помог дождь – мы выжали максимум из погодных условий, чтобы отыграть позиции. На подсыхающей трассе всегда сложно выбрать правильную стратегию, но я считаю, что мы оптимизировали всё, что могли, поэтому было приятно заработать очки двумя машинами.

В Испании начнётся первая в сезоне строенная серия этапов, поэтому команду ждут напряжённые несколько недель. Мы все хорошо знаем трассу в Барселоне, поскольку на ней часто проходили тесты. Вероятно, на этой трассе я проехал больше кругов, чем на какой-либо другой.

Сочетание быстрых, среднескоростных и медленных поворотов делает Барселону отличным местом для оценки аэродинамической эффективности. Будет интересно посмотреть, на каких позициях мы окажемся в этот уик-энд.

Прошедший уик-энд я провёл в Ле-Мане, поддерживая команду Alpine в категории гиперкаров, а также принял участие в презентации A290 – первого электромобиля компании».

Пьер Гасли: «Не могу сказать, что нас полностью удовлетворил результат в Канаде, но я доволен прогрессом последних недель, когда команда заработала очки в двух гонках подряд. Учитывая, с каких позиций мы начали сезон, это хороший шаг вперёд.

Уик-энд в Канаде получился сложным из-за переменчивой погоды. Гонщикам особенно тяжело, поскольку приходилось сохранять максимальную концентрацию, чтобы не потерять контроль над машиной. Однако при старте с пятнадцатого места мы были рады дождю, поскольку он давал дополнительные возможности, и мы хорошо провели гонку.

Было несколько драматичных событий и несколько контактов – мы рисковали, и этот риск окупился. Я доволен нашими решениями и заработанными очками.

Скорее всего, трасса в Барселоне – та, на которой все действующие гонщики проехали больше всего кругов. Благодаря длинным прямым и сочетанию скоростных и медленных поворотов трасса отлично подходит для тестов. В Барселоне предстоит решить множество задач, поэтому посмотрим, как мы справимся. Мы продолжим много работать.

Начинается напряжённая серия строенных этапов. Мы заработали очки в двух последних гонках и должны сохранить эту тенденцию. Я на это рассчитываю!

За пределами трассы я буду внимательно следить за событиями на чемпионате Европы по футболу. На этой неделе после тренировок важная игра – Франция против Нидерландов. Надеюсь, я смогу посмотреть игру вместе с Максом Ферстаппеном и порадоваться победе Франции!»

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