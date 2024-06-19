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Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛЕ. Аякс сыграет с Войводиной, Мольде — Силькеборгом

18 команд узнали с кем будут соревноваться на этой стадии турнира

Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛЕ. Аякс сыграет с Войводиной, Мольде - Силькеборгом

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • 19 июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре приняли участие восемнадцать команд, которые по принципу посева были разделены на две группы — сеяные и несеяные. Победители этих противостояний выйдут в третий круг отбора Лиги Европы, а проигравшие попадут в третий круг квалификации Лиги конференций.

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    • Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Европы

  • Ружомберок (Словакия) vs Тобол (Казахстан) — Трабзонспор (Турция)
  • Аякс (Нидерланды) — Войводина (Сербия)
  • Лапи 1932 (Косово) — Висла (Польша) vs Рапид (Австрия)
  • Килманрок (Шотландия) vs Серкль Брюгге (Бельгия)
  • Мольде (Норвегия) vs Силькеборг (Дания)
  • Пакси (Венгрия) — Корвинул (Румыния) vs Риека (Хорватия)
  • Брага (Португалия) vs Маккаби Петах-Тиква (Израиль)
  • Панатинаикос (Греция) vs Ботев (Болгария) — Марибор (Словения)
  • Шериф (Молдова) — Зиря (Азербайджан) vs Эльфсборг (Швеция) — Пафос (Кипр)

    • В этом раунде представлены семь клубов, которые имеют более высокий личный рейтинг, чем у "Днепра-1". Если эти клубы вылетят из Лиги Европы, то это негативно повлияет на перспективы посева украинской команды в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Матчи второго круга Лиги Европы состоятся 25 июля и 1 августа.

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