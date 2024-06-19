Жеребьевка второго квалификационного раунда ЛЕ. Аякс сыграет с Войводиной, Мольде — Силькеборгом

18 команд узнали с кем будут соревноваться на этой стадии турнира
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19 июня состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. В процедуре приняли участие восемнадцать команд, которые по принципу посева были разделены на две группы — сеяные и несеяные. Победители этих противостояний выйдут в третий круг отбора Лиги Европы, а проигравшие попадут в третий круг квалификации Лиги конференций.
Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Европы
В этом раунде представлены семь клубов, которые имеют более высокий личный рейтинг, чем у "Днепра-1". Если эти клубы вылетят из Лиги Европы, то это негативно повлияет на перспективы посева украинской команды в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Матчи второго круга Лиги Европы состоятся 25 июля и 1 августа.