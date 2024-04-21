Эвертон Миколенко одолел Ноттингем Форест, Борнмут с Забарным уступил Астон Вилли: результаты матчей АПЛ

В 34 туре Английской Премьер-лиги состоялось 3 поединка. Эвертон дома победил Ноттингем Форест. Украинский защитник Виталий Миколенко провел весь матч на поле. Также Борнмут с Ильей Забарным, отыгравший 33 матч в стартовом составе, потерпел поражение от Астон Виллы.

Чемпионат Англии — АПЛ 34 тур, 21 апреля

Эвертон Ноттингем — Форест 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 29 Гуе, 2:0 — 76 Макнил

Кристалл Пелес ;— Вест Гем 5:2 (4:1)

Голлы: 1:0 — 7 Олисе, 2:0 — 16 Эзе, 3:0 — 20 автогол Эмерсон, 4:0 — 31 Матета, 4:1 — 40 Антонио, 5:1 — 64 Матета, 5:2 — 89 автогол Митчелл

Астон Вилла — Борнмут 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 — 31 Соланке (пен), 1:1 — 45+1 Роджерс, 2:1 — 57 Диаби, 3:1 — 78 Бейли

Также сегодня состоится еще один матч:

18:30 Фулгем — Ливерпуль

Напомним, накануне Брентфорд не оставил шансов Лутону, Бернли разгромил Шеффилд Юнайтед, а Вулвергемптон дома уступил Арсеналу. С результатами предыдущего игрового дня можно ознакомиться по этой ссылке.

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