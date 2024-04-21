Бухарест. Фучович впервые с 2018 года стал чемпионом турнира ATP

На турнире АТР 250 в столице Румынии состоялся финальный поединок

Бухарест, Румыния • 15-21 апреля • грунт • €651,865

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Мартон Фучович (Венгрия) — Мариано Навоне (Аргентина, 5) 6:4, 7:5

Мартон Фучович на пути к титулу обыграл троих сеяных игроков и проиграл по ходу турнира лишь один сет.

Путь к титулу:

R1: Валентен Вашеро (Монако, Q) 7:6(8), 6:2

R2: Таллон Грикспор (Нидерланды, 2) 7:5, 6:1

QF: Корентен Муте (Франция) 4:6, 6:4, 6:1

SF: Алехандро Табило (Чили, 4) 6:4, 6:4

FR: Мариано Навоне (Аргентина, 5) 6:4, 7:5

32-летний Мартон Фучович четвертый раз в карьере сыграл в финале турнира АТР и завоевал свой второй титул (первый с 2018 года). За свое выступление в Бухаресте венгерский теннисист заработал 88 125 евро призовых и 250 рейтинговых очков. В понедельник он поднимется на 53-е место в мировой классификации (+29).

Аргентинец Мариано Навоне второй раз дошел до финала на уровне АТР-тура (оба в этом сезоне) и боролся за свой дебютный титул. В Бухаресте он заработал 51 400 евро призовых и 165 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге АТР Навоне впервые займет 41-е место (+11).

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua